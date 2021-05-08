На старте встречи Безус открыл счет. На заключительной стадии затяжной атаки Алессио Кастро-Монтес выдал классный пас на Романа, а тот в падении забил третий гол в сезоне в Лиге Жупиле.

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После перерыва хозяева перевернули игру и дважды поразили ворота Гента. На 80-й минуте Вадис Оджиджа мог спасти гостей от поражения, но не реализовал пенальти.

WhoScored оценил игру украинцев неплохими баллами. Безус признан лучшим в команде с показателем в 7,43. Яремчук стал третьим среди "буйволов" – 6,83.

Гол Безуса

Чемпионат Бельгии, плей-офф за еврокубки (тур 2)

Стандард – Гент 2:1

Голы: Амалла, 61, Баликвиша, 77 – Безус, 8