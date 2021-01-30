Зозуля голом принес Альбасете победу над Овьедо
Украинский форвард Роман Зозуля сумел добыть для своей команды важную победу.
Источник: 24 канал
В матче 23 тура Сегунды Альбасете Романа Зозули отправился в гости к Реалу Овьедо. Украинский форвард провел на поле во весь матч, а его гол принес команде такую важную победу.
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Зозуля расписался в воротах соперника фирменным ударом головой.
Победа позволила Альбасете покинуть зону вылета, но вся борьба за виживание для команды Зозули еще впереди.
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