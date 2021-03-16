Матче отбора на ЧМ-2022 против Финляндии и Казахстана сборная Украины проведет в Киеве.

УАФ официально приняла решение перенести мартовские матчи отбора ЧМ-2022 из Львова в Киев.

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Против Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта) подопечные Шевченко сыграют на НСК "Олимпийский". Поединки планируют провести со зрителями.

Причина такого решения – неблагоприятная эпидемиологическая ситуация во Львове, где в последние дни наблюдается значительное увеличение количества заболевших на COVID-19.

По словам генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого, сборная Финляндии уже выражала беспокойство поездкой в "красную" карантинную зону, поэтому было решено сыграть в столице.