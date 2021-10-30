В первом тайме команды обменялись голами. На результативный удар Педро бергамаски ответили в компенсированное время до первой половины. Отличился Дуван Сапата.

Читайте також Ярмоленко сыграет против Кейна: известны пары 1/4 финала Кубка английской лиги

На 59-й минуте со скамейки запасных появился Руслан Малиновский. Однако во второй раз в матче вышли вперед гости. Чиро Иммобиле реализовал выпад римлян. И все же Аталанте удалось спастись от поражения. На четвертой компенсированной минуте Малиновский выполнил навес с правого фланга, Демирал головой подправил мяч, а Мартен де Рон в касание пробил в цель.

Концовка встречи получилась особенно нервной. За две минуты до пропущенного гола вратарь Лацио Пепе Рейна стал жертвой фанатов хозяев. С трибун во вратаря полетело множество предметов, в том числе и монета. К счастью, 39-летний испанец не пострадал.

Монета попадает в Рейну / скрин из трансляции

Обзор матча

Чемпионат Италии, 11 тур

Аталанта – Лацио 2:2

Голы: Сапата, 45+1, де Рон, 90+4 – Педро, 18, Иммобиле, 74.