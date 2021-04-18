В воскресенье сразу несколько украинских сборников приняли участие в решающих матчах бельгийской Лиги Жупиле. Большинство из них успешно завершились для наших земляков.

Евгений Макаренко провел весь матч за Кортрейк, который на своем поле уступил Мехелену со счетом 1:4. В составе гостей на 85-й минуте вышел Марьян Швед.

К теме Гент с хоккейным счетом уничтожил соперника – Яремчук отдал ассист и оформил дубль: видео

Несмотря на поражение, Макаренко получил неплохую оценку от WhoScored – 7,13. Это третий результат в команде.

FT | Kerels moeten hun meerdere erkennen in een uitgekookt KV Mechelen



Matchverslag https://t.co/s8WZIE7oVt



- #KVKKVM #COYR pic.twitter.com/l29BlSDQXp — KV Kortrijk (@kvkofficieel) April 18, 2021

У Кортрейка 39 очков и 14 позиция. Мехелен – восьмой из 48 пунктами. Поэтому клубный сезон для Макаренко завершился, а Швед с Мехеленом сыграют в еврокубковом плей-офф (туда также попал Гент Яремчука, Безуса и Пластуна, финишировавший седьмым). Команды, которые расположились с 5 по 8 места будут бороться за попадание в еврокубки. Все набранные за регулярный чемпионат очки делятся пополам, а участники мини-турнира сыграют между собой в два круга.

Победили также Брюгге с Андерлехтом, которые продолжат борьбу в чемпионском квартете. Брюгге лидирует в чемпионате с 76 очками, у Андерлехта 58 пунктов и он идет третьим. В заключительном туре Эдуард Соболь сыграл 58 минут в противостоянии с Мускроном (4:2) – наш сборник покинул поле при счете 1:1.

Богдан Михайличенко также вышел в старте Андерлехта и помог на выезде обыграть Сент-Трюйден (1:0). WhoScored поставил Богдану 7,34 (четвертый результат в команде).