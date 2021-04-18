Гент с хоккейным счетом уничтожил соперника – Яремчук отдал ассист и оформил дубль: видео
Роман Безус и Роман Яремчук вышли в старте Гента. Команда украинцев разгромила Зюльте-Варегем.
Источник:24 канал
Гости открыли счет на старте встречи. Яремчук вывел Алессио Кастро-Монтеса один на один с кипером, а тот реализовал футбольный буллит.
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Вскоре отличился уже Яремчук. Вадис Оджиджа-Офоэ прострелил с правого фланга, а Роман откликнулся на пас партнера. Еще до перерыва Кастро-Монтес оформил дубль после передачи Милада Мохаммади.
Во втором тайме "буволы" сохранили темп и еще четыре раза поразили ворота. На это Зюльте-Варегем ответил двумя точными ударами. В конце встречи Яремчук отличился во второй раз, продемонстрировав индивидуальное мастерство.
Роман Безус сыграл 60 минут и получил желтую карточку. Портал WhoScored оценил Яремчука, который отыграл весь поединок, наивысшим баллом – 10.
Благодаря победе Гент набрал 49 очков и поднялся на седьмую строчку Лиги Жупиле.
Голевой пас Яремчука
Первый гол Яремчука
Второй гол Яремчука
Чемпионат Бельгии, 34 тур
Зюльте-Варегем – Гент 2:7
Голы: Бруно, 80, Плетинкс, 86 – Кастро-Монтес, 14, 40, Яремчук, 29, 84, Нгадеу-Нгадуи, 48, Оджиджа-Офоэ (пен.), 63, де Брюйн, 75.
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