Роман Безус и Роман Яремчук вышли в старте Гента. Команда украинцев разгромила Зюльте-Варегем.

Гости открыли счет на старте встречи. Яремчук вывел Алессио Кастро-Монтеса один на один с кипером, а тот реализовал футбольный буллит.

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Вскоре отличился уже Яремчук. Вадис Оджиджа-Офоэ прострелил с правого фланга, а Роман откликнулся на пас партнера. Еще до перерыва Кастро-Монтес оформил дубль после передачи Милада Мохаммади.

Во втором тайме "буволы" сохранили темп и еще четыре раза поразили ворота. На это Зюльте-Варегем ответил двумя точными ударами. В конце встречи Яремчук отличился во второй раз, продемонстрировав индивидуальное мастерство.

Роман Безус сыграл 60 минут и получил желтую карточку. Портал WhoScored оценил Яремчука, который отыграл весь поединок, наивысшим баллом – 10.

Благодаря победе Гент набрал 49 очков и поднялся на седьмую строчку Лиги Жупиле.

Голевой пас Яремчука

Первый гол Яремчука

Второй гол Яремчука

Чемпионат Бельгии, 34 тур

Зюльте-Варегем – Гент 2:7

Голы: Бруно, 80, Плетинкс, 86 – Кастро-Монтес, 14, 40, Яремчук, 29, 84, Нгадеу-Нгадуи, 48, Оджиджа-Офоэ (пен.), 63, де Брюйн, 75.