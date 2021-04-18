У неділю одразу кілька українських збірників взяли участь у вирішальних матчах бельгійської Ліги Жупіле. Більшість з них успішно завершилися для наших земляків.

Євген Макаренко провів весь матч за Кортрейк, який на своєму полі поступився Мехелену з рахунком 1:4. У складі гостей на 85-й хвилині вийшов Мар'ян Швед.

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Попри поразку, Макаренко отримав непогану оцінку від WhoScored – 7,13. Це третій результат у команді.

FT | Kerels moeten hun meerdere erkennen in een uitgekookt KV Mechelen



Matchverslag https://t.co/s8WZIE7oVt



- #KVKKVM #COYR pic.twitter.com/l29BlSDQXp — KV Kortrijk (@kvkofficieel) April 18, 2021

У Кортрейка 39 очок і 14 позиція. Мехелен – восьмий з 48 пунктами. Відтак, клубний сезон для Макаренка завершився, а Швед з Мехеленом зіграють у єврокубковому плей-оф (туди також потрапив Гент Яремчука, Безуса та Пластуна, що фінішував сьомим). Команди, які розташувалися з 5 по 8 місце боротимуться за потрапляння у єврокубки. Усі набрані за регулярний чемпіонат очки діляться навпіл, а учасники мінітурніру зіграють між собою у два кола.

Перемогли також Брюгге з Андерлехтом, які продовжать боротьбу у чемпіонському квартеті. Брюгге лідирує в чемпіонаті з 76 очками, а в Андерлехта 58 пунктів і він йде третім. У заключному турі Едуард Соболь відіграв 58 хвилин у протистоянні з Мускроном (4:2) – наш збірник залишив поле при рахунку 1:1.

Богдан Михайліченко також вийшов у старті Андерлехта і допоміг на виїзді обіграти Сент-Трюйден (1:0). WhoScored поставив Богдану 7,34 (четвертий результат у команді).