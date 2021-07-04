Аттракцион между эйфорией и отчаянием: почему Украина не заслужила пройти дальше на Евро-2020

Сборная Украины на Евро-2020 подарила болельщикам очень противоречивые эмоции. Фантастический камбэк с Нидерландами и ужасы с Австрией, чудо в игре со Швецией и безвольное поражение Англии. Попробуем разобраться, имела ли команда Шевченко шансы продолжить борьбу на Евро-2020.

"Желто-синим" удалось осуществить историческое достижение – выйти в 1/4 финала Евро-2020. Все болельщики ждали продолжения сказки, но чуда не случилось – Англия спокойно переиграла команду Шевченко со счетом 4:0.

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В соцсетях обвиняют национальную команду в безволии, но на самом деле это не так. Вполне объективно уровень наших ребят пока не тянет на то, чтобы навязывать борьбу таком грозному сопернику в раунде плей-офф Евро.

Кадры

После травмы Попова, Зубкова и Беседина заявка сборной Украины значительно пострадала, а тут еще и прибавилось повреждение Малиновского, из-за которого он не попал даже на скамью запасных.

А вот скамья "Трех львов" выглядела даже более мощно, чем основа сборной Украины: Фоден, Хендерсон, Решфорд и другие. Все игроки сборной Англии играют в сильнейших лигах Европы, а в составе Украины в матче 1/4 финала Евро-2020 таких только двое: Зинченко и Ярмоленко, который только набирает кондиции после травмы.

Украина ничего не смогла противопоставить Англии​/ Фото Getty Images

Ни один клуб УПЛ не сможет создать такое давление на защиту Динамо и Шахтера, как игроки сборной Англии. Опыт и мастерство ожидаемо сыграли определяющую роль.

Спасти Украину могло только полное отсутствие ошибок и безумная благосклонность фортуны. Чуда не было – закономерная победа подопечных Саутгейта.

Физические кондиции

Сборная Англии очень плавно входила в турнир, набирая обороты с каждым матчем. Опыт и форма игроков позволяли Саутгейту добывать положительный результат при минимальных усилиях.

Ноль пропущенных голов на Евро – прекрасный показатель, из-за которого наставника "Трех львов" критиковали, ведь команда не слишком много внимания уделяла атаке. Но опытный тренер остался верен своим принципам и выводит команду на пик по ходу турнира.

Украинцы просто не успевали за игроками "Трех львов"​ / Фото Getty Images

А вот тонус игроков сборной Украины не слишком впечатлял. В каждом матче команда набегала десятки километров, а высокий игровой ритм и минимальный перерыв между матчами, чего не встретишь в украинском футболе, ярко показали, куда "желто-синим" нужно расти.

120 минут со Швецией подарили украинским болельщикам яркие эмоции, но при отсутствии гибкости состава это убило все надежды на то, что подопечным Шевченко хватит сил, чтобы дать Англии бой по крайней мере в физическом аспекте.

Эмоциональное истощение

После первого пропущенного гола "желто-синие" пошли вперед, но неудачный старт второй половины игры заставил огонек в глазах футболистов угаснуть. Неудачные старты таймов против Англии свидетельствуют о большом проседании концентрации, но вряд ли оно произошло из-за отсутствия настроя на игру.

Выглядит так, что эмоциональные карусели – драма с Нидерландами, валидольная концовка с Македонией, провал с Австрией, подарок с выходом из группы и сверхмощный рывок со Швецией – слишком истощили эмоциональный запас наших ребят, которые не могут похвастаться опытом удачных выступлений на крупных турнирах.

Эмоции Зинченко - яркая иллюстрация состояния игроков сборной / Фото Getty Images

Англия играла уверенно и вдохновенно, Украина кроме соперника боролась с собой. В такой ситуации еще никому не удавалось переломить ход матча.

4:0 в поединке с Англией – это не позор, а объективный показатель уровня сборной Украины, которая таки смогла пройти исторический путь на Евро-2020. Положительные моменты стоит запомнить, негативные станут основой работы в будущем.

Не стоит забрасывать ребят шапками из-за того, что они проиграли самой дорогой команде на турнире. Надо искать пути, чтобы превратить нашу команду на такую же футбольную машину.