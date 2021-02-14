Українець з’явився на заключні 5 хвилин, а його команда забила єдиний гол на останній хвилині.

Джерело: 24 канал

Поєдинок на Сардинії видався для Аталанти дуже важким. Розв’язка матчу відбулася в одній з останніх атак.

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На 85-й хвилині Джан П’єро Гасперіні випустив на заміну Руслана Маліновського, який активно взявся до справи. Українець здійснив три кроси і вісім разів зустрівся із м’ячем.

Вирішальний гол з передачі росіянина Олексія Міранчука забив Луїс Мурієль, який хитнув двох захисників, ввійшов у штрафний майданчик і потужно пробив. Маліновський участі в гольовій атаці не брав. У день свого народження Віктор Коваленко спостерігав за протистоянням з лави запасних.

Одразу три команди набрали по 40 очок – Наполі, Лаціо та Аталанта ділять п’яту сходинку турнірної таблиці Серії А.

Огляд матчу

Чемпіонат Італії, 22 тур

Кальярі – Аталанта 0:1

Гол: Мурієль, 90.