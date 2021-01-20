Аталанта втрачає очки в Удіне – Маліновський став одним з найкращих
Українець відіграв 80 хвилин і отримав найвищі оцінки.
Руслан Маліновський вийшов у старті на перенесений матч проти Удінезе і отримав непогану оцінку від WhoScored – 7, 19 (другий показник у команді) та 7,8 від SofaScore (найвищий). Українець загострював, збирав на собі фоли і відповідав за креатив.
До теми Дружина Маліновського заступилася за чоловіка – її обурили коментатори та вболівальники
Безпосередньої участі у гольовій атаці Руслан не брав, зате провів якісний поєдинок. Маліновський виконав шість ключових передач (решту гравців Аталанти оформили сім таких пасів) та вісім кросів, а також тричі пробив по воротах.
Команди до перерви обмінялися голами – на влучний удар Роберто Перейри бергамаски відповіли влучним ударом Луїса Мурієля.
У суботу Аталанта зіграє на виїзді з Міланом. Підопічні Джан П’єро Гасперіні йдуть на шостому місці.
Огляд матчу
Чемпіонат Італії, 10 тур
Удінезе – Аталанта 1:1
Голи: Перейра, 1 – Мурієль, 44.
Поділитися новиною