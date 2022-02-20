Украинец вышел в старте Аталанты, был традиционно активным, много спорил с арбитром (за это получил желтую карточку) и даже забил гол, который не засчитали. Очередная драма для бергамасков.

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На 34-й минуте Малиновский классно вывел на свидание с вратарем Тена Копмейнерса, а тот не сумел перехитрить Бартоломея Дронговского. Через несколько минут "фиалки" ответили роскошным ударом Риккардо Соттиля. Гостей спас Хуан Муссо, который кончиками пальцев перевел мяч на угловой.

На 56-й минуте бессильным оказался и Муссо. Показательная атака правым флангом завершилась ударом Кшиштофа Пьонтека – 1:0.

Прошло несколько минут, и гости сравняли счет. Малиновский получил отличную передачу с левого фланга и вколотил мяч в сетку. Однако рефери зафиксировал вне игры. После просмотра VAR взятие ворот отменили из-за офсайда Ханса Хатебура. Но принимал ли он активное участие в эпизоде? Очень сомнительно. Джанпьеро Гасперини не выдержал этого и ужасно завелся – рефери удалил тренера Аталанты.

В оставшееся время гостям так и не удалось отыграться. Аталанта продолжает ужасную серию в чемпионате, идет на пятой строчке Серии А, отпуская Ювентус.

Офсайд в моменте с отмененным голом Малиновского

Скрин из трансляции

Видео офсайдного гола

Фиорентина – Аталанта 1:0

Гол: Пьонтек, 56.