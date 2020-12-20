Игрок национальной сборной Украины провел на поле 81 минуту.

Римляне открыли счет уже на 3-й минуте усилиями Эдина Джеко. Еще до перерыва Малиновский мог сравнивать – в последний момент выстрел украинца заблокировал Рожер Ибаньез.

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Бергамаски ответили голом на 59-й минуте. Джанлука Манчини выбил мяч из-под ног Малиновского, тот попал к Йосипу Иличичу, который отпасовал под удар Дувану Сапате – 1:1.

Вскоре Аталанта забила еще дважды: Робин Госенс и Луис Муриель отличились с интервалом в две минуты. А под занавес встречи Иличич завершил сольный проход классным ударом – 4:1.

Победа позволила команде из Бергамо закрепиться на 7-й строчке. После 13-ти туров в активе Аталанты 21 очко. Уже в среду Малиновский и компания сыграют на выезде с Болоньей.

Чемпионат Италии, 13 тур

Аталанта – Рома 4:1

Голы: Сапата, 59, Госенс, 70, Муриэль, 72, Иличич, 85 – Джеко, 3.