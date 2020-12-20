Гравець національної збірної України провів на полі 81 хвилину.

Римляни відкрили рахунок вже на 3-й хвилині зусиллями Едіна Джеко. Ще до перерви Маліновський міг зрівнювати – в останню мить постріл українця заблокував Рожер Ібаньєз.

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Бергамаски відповіли голом на 59-й хвилині. Джанлука Манчіні вибив м'яч з-під ніг Маліновського, той потрапив до Йосіпа Ілічіча, який відпасував під удар Дувану Сапаті – 1:1.

Незабаром Аталанта забила ще двічі: Робін Госенс та Луіс Муріель відзначилися з інтервалом у дві хвилини. А під завісу зустрічі Ілічіч завершив сольний прохід класним ударом – 4:1.

Перемога дозволила команді із Бергамо закріпитися на 7-й сходинці. Після 13-ти турів в активі Аталанти 21 очко. Вже у середу Маліновський і компанія зіграють на виїзді із Болоньєю.

Чемпіонат Італії, 13 тур

Аталанта – Рома 4:1

Голи: Сапата, 59, Госенс, 70, Муріель, 72, Ілічіч, 85 – Джеко, 3.