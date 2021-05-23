Серия А, 38 тур

Аталанта – Милан – 0:2

Голы: Кесси, 43 (пен.), 90+2(пен.)

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Матч за "серебро" чемпионата Италии подарил много эмоций, но в этот вечер больше везло Милану.

Подопечные Пиоли забили гол "в раздевалку", который и решил судьбу матча. Бергамаски провели много атак, но использовать свои шансы не смогли. В конце матча Кэсси оформил дубль.

Руслан Малиновский провел на поле весь матч, но прервал 10-матчевую результативную серию.

По итогам чемпионата Аталанта заняла 3 место и будет играть в Лиге чемпионов, Милану благодаря победе удалось выйти на 2 место.