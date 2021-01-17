Українець вийшов у старті в другому поєдинку поспіль, проте був блідою тінню самого себе.

Руслан Маліновський з’явився в основі Аталанти і відіграв 66 хвилин у протистоянні із Дженоа, одним із аутсайдерів Серії А.

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Українець намагався виконувати звичну роль, однак його гра була непереконливою. В матчі з генуезцями Маліновський здійснив 40 передач. Лише 72,5% знайшли адресата – гірший показник тільки у трьох його партнерів, які вийшли на заміну по перерві.

Його одноклубники також не вражали. Як наслідок, бергамаски втратили очки у рідних стінах після чотирьох перемог поспіль. Аталанта не скористалася шансом здійнятися на третю сходинку і йде шостою з 32 очками. Вже в середу команда Гасперіні зіграє з Удінезе.

Чемпіонат Італії, 18 тур

Аталанта – Дженоа 0:0