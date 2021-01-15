Украинец вышел в основе впервые в новом году.

В четверг вечером Аталанта принимала дома Кальяри в рамках Кубка Италии. После четырех предыдущих поединков, которые Малиновский начинал со скамейки запасных, Джан Пьеро Гасперини наконец-то доверил ему место на поле с первых минут.

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Бергамаски классно начали поединок и в течение всего первого тайма устроили осаду ворот соперника. Но только перед самым перерывом россиянин Алексей Миранчук открыл счет. Однако на старте второго тайма команда из Сардинии восстановила равновесие благодаря сольному проходу Риккардо Соттила.

После того, как счет снова стал равным, хозяева бросились в атаку и отличились дважды за четыре минуты. К сожалению, Малиновский не брал непосредственного участия ни в одном из голевых выпадов, но украинец традиционно выполнял функции конструктора атак. Правда, иногда в действиях украинца наблюдались необычные для него волнение и суета.

В четвертьфинале, который запланирован на 26 января, Аталанта встретится с победителем пары Лацио-Парма. Следующую игру команда Малиновского проведет уже в воскресенье против Дженоа в Серии А. Украинец снова окажется в запасе?

Обзор матча

Кубок Италии, 1/8 финала

Аталанта – Кальяри 3:1

Голы: Миранчук, 43, Муриель, 61, Шутало, 64 – Соттил, 55.