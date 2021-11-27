Один из первых моментов в матче создал именно украинец. Руслан получил передачу с фланга и пробил с правой. Удар заблокировал Леонардо Бонуччи.

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На 28-й минуте Берат Джимсити выдал классный пас на Дувана Сапату, который в окружении нескольких защитников мощно выстрелил без шансов Войцеха Щенсны. Мяч от перекладины залетел в сетку.

Еще до перерыва Малиновский получил предупреждение за фол против Пауло Дыбалы. В целом портал WhoScored оценил Руслана отметкой 6,31, ставшей вторым самым низким показателем среди игроков старта Аталанты.

До завершения поединка Ювентус не раз мог сравнять счет. Однако едва ли не самый лучший шанс потерял Дыбала, который в компенсированное время попал в каркас ворот.

Чемпионат Италии, 14 тур

Ювентус – Аталанта 0:1

Гол: Сапата, 28.