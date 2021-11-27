Главный тренер сборной Украины Александр Петраков отметил, что Украине повезло с жребием. Попадание в группу с Португалией и Испанией оставило бы очень маленькие шансы на Мундиаль в Катаре.

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Специалист отметил, что у всех соперников в нашем квартете есть шансы на выход в финальную часть чемпионата мира-2022. Также он будет просить руководство УПЛ перенести матчи чемпионата с участием сборной, чтобы "желто-синие" могли хорошо подготовиться к поединку.

"Не буду просить, чтобы весь тур УПЛ весной переносили из-за сборной, но хотя бы матчи с участием сборников чтобы перенесли. Попрошу тренеров. Если они помогут мне в этом, то будет хорошо. Хочется, чтобы мы 18 марта уже были в Шотландии и ждали" игроков наших из Европы. Переносить туры, чтобы меня кто-то проклинал, не хочу", – сказал Петраков.

В случае победы над Шотландией 29 марта сборная Украины на выезде сыграет против победителя пары Уэльс – Австрия.