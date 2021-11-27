Один з перших моментів у матчі створив саме українець. Руслан отримав передачу з флангу і пробив з правої. Удар заблокував Леонардо Бонуччі.

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На 28-й хвилині Берат Джимсіті видав класний пас на Дувана Сапату, який в оточенні кількох захисників потужно вистрілив без шансів для Войцеха Щенсни. М'яч від поперечки залетів у сітку.

Ще до перерви Маліновський отримав попередження за фол проти Пауло Дибали. Загалом портал WhoScored оцінив Руслана оцінкою 6,31, що стала другим найнижчим показником серед гравців старту Аталанти.

До завершення поєдинку Ювентус неодноразово міг зрівняти рахунок. Проте чи не найкращу нагоду втратив Дибала, який у компенсований час влучив у каркас воріт.

Чемпіонат Італії, 14 тур

Ювентус – Аталанта 0:1

Гол: Сапата, 28.