Дуван Сапата отметился дублем после двух передач Руслана Малиновского. "Фиалки" ответили дуплетом Душана Влаховича, однако Йосип Иличич принес Аталанте победу.

В первом тайме преимущество гостей было тотальным. Стоит отметить – Фиорентине повезло, что соперник только дважды отличился в ее воротах.

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На 13-й минуте Руслан Малиновский выполнил угловой с правого фланга, а Дуван Сапата выпрыгнул выше всех и головой отправил мяч в цель. Под занавес тайма вновь сработала украинского-колумбийская связка. Малиновский роскошно вывел на ударную позицию Сапату, а тот идеально распорядился моментом.

Во втором тайме "фиалки" существенно прибавили и вскоре сравняли счет. Первый гол Душан Влахович забил после судейской ошибки – лайнсмен не заметил, как мяч покинул пределы поля от игрока Фиорентины и подарил аут хозяевам, после которого был забит гол. На 64-й минуте Джан Пьеро Гасперини заменил Малиновского, а через мгновение Влахович оформил дубль.

Однако команде из Бергамо удалось вырвать победу. Судья назначил пенальти за игру рукой защитника флорентийцев Лукаса Мартинеса, а Йосип Иличич умело реализовал одиннадцатиметровый.

Победа позволила Аталанте обойти в турнирной таблице Наполи и подняться на четвертую строчку. В активе бергамасков 61 очко.

Первый гол Аталанты

Второй гол Аталанты

Чемпионат Италии, 30 тур

Фиорентина – Аталанта 2:3

Голы: Влахович, 57, 66 – Сапата, 13, 40, Иличич, 70 (пен.)