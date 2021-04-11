Голкипер мадридского Реала и сборной Украины Андрей Лунин сравнил работу Зинедина Зидана и Андрея Шевченко. В чем-то молодые специалисты похожи.

По словам Лунина, оба тренера очень современные, но используют разный подход подготовки к матчам. Вместе с тем, специфика работы в клубе и сборной слишком разная.

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"Они похожи в том, что это молодые современные тренеры. Подход к тренировкам и играм у них в чем-то похож.

Но разница в том, что в Мадриде у нас не так много теоретических занятий. Но они есть. Наверное, это связано с тем, что в Реале больше времени на подготовку к играм. Очень трудно сравнивать. Два разных тренера. Один в сборной, другой в клубе. Разная специфика работы у них.

К слову, Шевченко во время тренировок участвует во многих игровых, беговых моментах. Зидан также, бывает, в квадрат играет. В футбол может сыграть на тренировке, если нужно. Выходит и играет", – сказал Лунин.