Англия слишком сильная, – Ребров стал на защиту сборной Украины после разгрома в 1/4 финала Евро

Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров поделился эмоциями от поражения Украины от Англии в 1/4 финала Евро. По мнению специалиста, не стоит делать трагедии из этого поражения.

По мнению Реброва, подопечным Саутгейта просто удалось использовать все моменты, которые они создали. Кроме того, британцы удачно разыграли свой главный козырь – антропометрию.

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Кроме того, Англия является одним из главных претендентов на победу в турнире, поэтому силы соперников несопоставимы.

Я бы не сказал, что против Англии мы плохо играли. Просто соперник использовал все свои моменты, особенно хорошо себя проявил на первых минутах таймов. Кто-то из известных англичан только что написал, что сейчас сборная их страны слишком сильна. Я с ним согласен. Сборная Англии – один из главных претендентов на победу в чемпионате Европы вместе с Италией, – сказал Ребров.

Напомним, в 1/4 финала Евро-2020 сборная Украины уступила Англии со счетом 0:4 и покинула турнир.