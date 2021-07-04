По мнению Реброва, подопечным Саутгейта просто удалось использовать все моменты, которые они создали. Кроме того, британцы удачно разыграли свой главный козырь – антропометрию.

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Кроме того, Англия является одним из главных претендентов на победу в турнире, поэтому силы соперников несопоставимы.

Я бы не сказал, что против Англии мы плохо играли. Просто соперник использовал все свои моменты, особенно хорошо себя проявил на первых минутах таймов. Кто-то из известных англичан только что написал, что сейчас сборная их страны слишком сильна. Я с ним согласен. Сборная Англии – один из главных претендентов на победу в чемпионате Европы вместе с Италией, – сказал Ребров.

Напомним, в 1/4 финала Евро-2020 сборная Украины уступила Англии со счетом 0:4 и покинула турнир.