На думку Реброва, підопічним Саутгейта просто вдалося використати усі моменти, які вони створили. Окрім того, британці вдало розіграли свій головний козир – антропометрію.

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Окрім того, Англія є одним з головних претендентів на перемогу в турнірі, тому сили суперників неспівставні.

Я б не сказав, що проти Англії ми погано грали. Просто суперник використав всі свої моменти, особливо добре себе проявив на перших хвилинах таймів. Хтось із відомих англійців щойно написав, що зараз збірна їхньої країни занадто сильна. Я з ним згоден. Збірна Англії – один з головних претендентів на перемогу в чемпіонаті Європи разом з Італією, – сказав Ребров.

Нагадаємо, в 1/4 фіналу Євро-2020 збірна України поступилася Англії з рахунком 0:4 та покинула турнір.