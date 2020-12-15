Форвард львовского Руха Николай Кухаревич может продолжить карьеру в чемпионате Бельгии. Спортивный директор Андерлехта уже обсудил детали с президентом львовского клуба Григорием Козловским.

Нападающий Руха Николай Кухаревич может перейти в бельгийская топ-клуб. Об этом сообщил Игорь Цыганик в программе "Цыганик Live".

К теме Украинец дебютировал в Бундеслиге 2 – он выбирает между двумя сборными

По словам журналиста, скауты Андерлехта присутствовали на матче Руха с СК Днепром-1, а забитый Кухаревичем гол не на шутку поразил гостей.

Когда Кухаревич забил в ворота днепрян – они просто схватились за голову. После игры сразу начались переговоры с президентом клуба. И закончились они успешно – Кухаревич должен стать футболистом Андерлехта в ближайшее время. На днях он в Брюсселе должен пройти медосмотр, после чего присоединится к своей новой команде, – сказал Цыганик.

В сезоне 2020/21 19-летний нападающий сыграл за Рух в 12-ти матчах и забил один гол. Вместе с тем Кухаревич ярко проявил себя в составе молодежной сборной Украины. Нападающий трижды отличился в ноябрьских матчах отбора на чемпионат Европы U-21 против команд Мальты и Северной Ирландии.