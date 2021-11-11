Андердог и мировая звезда: Шевченко назвал своих претендентов на "Золотой мяч"

Уже вскоре издание France Football объявит обладателя "Золотого мяча". В этом году среди претендентов сложно назвать абсолютного фаворита.

Шевченко назвал своих фаворитов в борьбе за "Золотой мяч"

Обладатель "Золотого мяча"-2004 Андрей Шевченко назвал своих фаворитов на нынешнюю награду. Один из претендентов от украинского специалиста не так уж очевиден.

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Кто получит "Золотой мяч-2021"? Я думаю, Жоржинью или Месси. Мой "Золотой мяч"? Это прошлое. Я хотел бы добиться чего-нибудь как тренер. Постараюсь сделать все, чтобы отношения с Дженоа были длительными,

– сказал Шевченко.

Имя нового обладателя "Золотого мяча" станет известно 29 ноября. Напомним, в прошлом году награда не вручалась из-за пандемии COVID-19. В 2020 году все предсказывали победу нападающему Баварии Роберту Левандовски.