Шевченко назвав своїх фаворитів у боротьбі за "Золотий м'яч"

Володар "Золотого м'яча"-2004 Андрій Шевченко назвав своїх фаворитів на цьогорічну нагороду. Один з претендентів від українського фахівця не такий вже й очевидний.

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Хто здобуде "Золотий м'яч-2021"? Я думаю, Жоржінью або Мессі. Мій "Золотий мяч"? Це минуле. Я хотів би досягнути чогось як тренер. Намагатимуся зробити все, щоб стосунки з Дженоа були тривалими,

– наголосив Шевченко.

Зверніть увагу! Ім'я нового володаря "Золотого м'яча" стане відомим 29 листопада. У 2020 році нагорода не вручалася через пандемію COVID-19. Тоді всі пророкували перемогу нападнику Баварії Роберту Лєвандовскі.