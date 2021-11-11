Шевченко назвал своих фаворитов в борьбе за "Золотой мяч"
Обладатель "Золотого мяча"-2004 Андрей Шевченко назвал своих фаворитов на нынешнюю награду. Один из претендентов от украинского специалиста не так уж очевиден.
Кстати Игроки сборной Украины в Дженоа – это логично, – Цыганык оценил, кого Шевченко пригласит к себе
Кто получит "Золотой мяч-2021"? Я думаю, Жоржинью или Месси. Мой "Золотой мяч"? Это прошлое. Я хотел бы добиться чего-нибудь как тренер. Постараюсь сделать все, чтобы отношения с Дженоа были длительными,
– сказал Шевченко.