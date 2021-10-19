Анчелотти испугался ухода Лунина – специалист обеспокоен новостями и даст ему игровое время
Источник:сайт Реала
В испанской прессе начали появляться новости о желании голкипера Реала Андрея Лунина сменить клуб. "Сливочные" не хотят так легко терять молодого таланта.
Главный тренер Реала Карло Анчелотти доволен работой Андрея Лунина и видит его прогресс. Тренер находится в постоянном контактес украинцом и обещает ему игровое время.
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Андрей Лунин прогрессирует и в целом хорошо себя показывает. Я уже говорил с ним и сказал, что дам ему минуты в этом сезоне. Но перед ним есть Куртуа – один из лучших голкиперов мира. Все видят уровень Лунина. Он вырастет в сильного футболиста,
– убежден Анчелотти.
Напомним, Лунин в Реале с 2018 года, но сыграл за команду лишь в 1 официальном матче. Тогда Реал сенсационно проиграл скромному Алькояно в 1/16 Кубка Испании и покинул турнир.Так мы сильнее, – Гасперини объяснил отсутствие Малиновского в основе Аталанты