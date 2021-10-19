Головний тренер Реала Карло Анчелотті задоволений роботою Андрія Луніна та бачить його прогрес. Тренер перебуває в постійному контакті українцем та обіцяє йому ігровий час.

До теми Лунін може стати на кар'єрний трамплін – Борусія Дортмунд готова дати українцю шанс

Андрій Лунін прогресує і загалом добре себе показує. Я вже говорив з ним і сказав, що дам йому хвилини в цьому сезоні. Але перед ним є Куртуа – один з найкращих голкіперів світу. Всі бачать рівень Луніна. Він виросте в сильного футболіста,

– переконаний Анчелотті.

Нагадаємо, Лунін у Реалі з 2018 року, але зіграв за команду лише в 1 офіційному матчі. Тоді Реал сенсаційно програв нижчоліговому Алькояно в 1/16 Кубка Іспанії та покинув турнір.