Алиев запугал россиян винтовкой и пистолетом – бывший хавбек Динамо похвастался оружием

Новости о возможном полномасштабном вторжении российских войск в Украину активно обсуждаются во всем мире. Спортсмены реагируют на возможность войны по-разному.

Бывший хавбек Динамо и сборной Украины Александр Алиев показал свою реакцию на события. Он уроженец России, но имеет украинское гражданство.

Кстати Официально утверждено место проведения двух домашних матчей сборной Украины в Лиге наций

37-летний Алиев в своем инстаграмме опубликовал фото с оружием. В его руках оказались винтовка и пистолет.

ОГО – Остаюсь, Горжусь, Обороняю!,

– подписал фотографию Александр.

Напомним, что во время профессиональной карьеры Алиев играл в России и защищал цвета Анжи и московского Локомотива.