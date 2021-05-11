После 35 сыгранных матчей у "горожан" – 80 очков. Их принципиальные соперники из Юнайтед набрали 70 пунктов. Для Манчестер Сити это третья победа в АПЛ за последние четыре сезона.

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Если говорить об индивидуальных показателях, то Александр Зинченко добыл 9-й трофей в составе Сити. В уходящем сезоне игрок сборной Украины провел 18 матчей в Премьер-лиге.

Уже в пятницу новоиспеченный чемпион сыграет на выезде с Ньюкаслом. 29 мая Сити может пополнить коллекцию наиболее ценным трофеем – победой в Лиге чемпионов.