Сейчас футболист понимает, что получил "горчичник" на ровном месте. Зинченко пообещал в будущем не участвовать в спорах на поле.

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"Необязательная желтая карточка. Судья показывает нарушение, а я не вижу, каким образом, рукой или ногой, Паредес бросил. Я подумал, что он специально ударил ногой в голову Фодена. Говорю: "Перестань это делать!". Он взял меня за шею, а судья это проигнорировал.

Я уже второй раз получаю такую карточку. Все мы учимся на чужих или своих ошибках, и я даю обещание – больше в этих ссорах не участвую. Я хотел заступиться за партнера, потому что его специально ударили мячом. Вот и все. А за то, как отреагировал, наверное, и получил "желтую", – сказал Зинченко.