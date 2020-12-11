Греческий АЕК проиграл в последнем матче группового этапа Лиги Европы и занял в группе последнее место.

В 6-м туре Лиги Европы АЕК отправился в Лестер, сообщает Сборная24.

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Украинский защитник Дмитрий Чигринский не смог принять участие в матче из-за травмы. Хавбек Евгений Шахов вышел помочь команде в начале второго тайма.

Впрочем, мастерство победило желание, и матч закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

АЕК в течении группового этапа набрал лишь 3 очка и покидает Лигу Европы на последнем месте в группе.

Лига Европы, 6-й тур

Лестер – АЕК – 2:0

Голы: Ундер, 12, Барнс, 14