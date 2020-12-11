АЕК Чигринского и Шахова проиграл Лестеру
Греческий АЕК проиграл в последнем матче группового этапа Лиги Европы и занял в группе последнее место.
В 6-м туре Лиги Европы АЕК отправился в Лестер, сообщает Сборная24.
Читайте также Как добиться успеха в футболе: Александр Зинченко раскрыл 5 главных правил
Украинский защитник Дмитрий Чигринский не смог принять участие в матче из-за травмы. Хавбек Евгений Шахов вышел помочь команде в начале второго тайма.
Впрочем, мастерство победило желание, и матч закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев.
АЕК в течении группового этапа набрал лишь 3 очка и покидает Лигу Европы на последнем месте в группе.
Лига Европы, 6-й тур
Лестер – АЕК – 2:0
Голы: Ундер, 12, Барнс, 14
Поделиться новостью