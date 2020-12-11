АЕК Чигринського та Шахова програв Лестеру
Грецький АЕК програв в останньому матчі групового етапу Ліги Європи та зайняв у групі останнє місце.
У 6-му турі Ліги Європи АЕК вирушив до Лестера, повідомляє Збірна24.
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Український захисник Дмитро Чигринський не зміг взяти участі у матчі через травму. Хавбек Євген Шахов вийшов допомогти команді на початку другого тайму.
Втім, майстерність перемогла бажання, і матч закінчився з рахунком 2:0 на користь господарів.
АЕК впродовж групового етапу набрав лише 3 очки та покидає Лігу Європи з останнім місцем у групі.
Ліга Європи, 6-й тур
Лестер – АЕК – 2:0
Голи: Ундер, 12, Барнс, 14
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