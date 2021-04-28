26 игроков вместо 23: УЕФА позволит расширить заявки сборных на Евро-2020
Такое решение принял комитет УЕФА по делам национальных сборных. Оно связано с последствиями пандемии коронавируса.
Источник:The Times
Сообщается, что расширенная заявка позволит командам быть более гибкими в выборе состава. Особенно такое увеличение ростера должно помочь в случае заражения членов сборной.
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Напомним, ранее с такой инициативой выступал наставник сборной Украины Андрей Шевченко. По его словам, эти нововведения также поддерживал и тренер сборной Италии Роберто Манчини.
Чемпионат Европы начнется 11 июня и продлится до 11 июля.
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