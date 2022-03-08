"Хочу, щоб мої діти жили тут у мирі. Не хочу бачити сльози на очах моїх дітей, лише усмішку на обличчях усіх дітей та моїх земляків", – сказав Алієв.

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Колишній півзахисник збірної України розповів про те, як посварився зі своїми батьками:

Я не нікого не обманюватиму і скажу чесно. Спочатку я спілкувався з батьками, але зараз ми не спілкуємося. Вони дивляться у себе в Росії телебачення і бачать зовсім інше, що у нас фашисти, нацисти, мародерство. Так, мародерство є, але ми намагаємось із цим боротися. Те, що вони мені казали… Спершу я намагався пояснити їм, що в нас відбувається. Я на власні очі це бачу. Було таке, що я справді був під кулями, але я не злякався і продовжую боронити нашу Україну. Батьки мені не вірять. І це найбільш прикро.

Ексфутболіст пояснив, що його похід у лави територіальної оборони – поклик серця:

Я нічого доводити нікому не збираюсь. Пости в інстаграмі я виставляю не для піару. Я взяв у руки автомат і вдячний своєму другові, яким мене запросив сюди.

Олександр також зізнався, що спить по чотири години і не має можливості слідкувати за футбольним світом: "Тут час летить надзвичайно швидко. Навіть не знав, який сьогодні день тижня. Я жодного разу не подивився, хто і як зіграв. Інколи можу залізти в інстаграм – вчора побачив, що Манчестер Сіті виграв 4:1 у Манчестер Юнайтед".

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