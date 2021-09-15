Одразу три клуби МЛС готові запропонувати Андрію Шевченку крісло головного тренера. Спеціаліст веде переговори з кожним із них.

До теми Павелко посварився з Шевченком через гроші: УАФ не мала коштів на тренера та жебракує перед ФІФА

Про які клуби йде мова та які умови пропонують 44-річному володарю "Золотого м'яча" – наразі не повідомляється.

Нагадаємо, пост головного тренера збірної України Андрій Шевченко покинув 1 серпня. Причина – завершення дії контракту, продовжити який фахівець був не проти, але УАФ вирішила шукати інші варіанти.

Головним претендентом був Сергій Ребров, але його не відпустив Аль-Айн, з яким він підписав контракт на початку літа. У підсумку команду довірили Олександру Петракову.