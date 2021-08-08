Ребров приїхав до Києва – заради нього можуть відкласти призначення тренера збірної України

Колишній тренер Динамо та Ференцвароша Сергій Ребров прибув до столиці, де завтра відбудеться засідання виконкому УАФ. Втім, існує ймовірність, що питання про призначення нового тренера збірної можуть перенести.

Учора Сергія Реброва помітили у аеропорту "Бориспіль", він прилетів рейсом з Франкфурта. Очікується, що завтра виконком УАФ затвердить його на посаді нового головного тренера збірної України.

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Разом з тим невідомо, чи вдалося йому владнати розрив контракту з Аль-Айном, який він очолив на початку літа. За інформацією катарських ЗМІ, клуб відповів українському фахівцеві відмовою, тому він не зможе розірвати чинну угоду.

Президент УАФ Андрій Павелко у програмі "Великий футбол" розповів про переговори з Ребровим та заявив, що оголошення нового тренера може відкладене.

Вважаю, що Сергій Ребров – це перспектива для збірної на кілька відбіркових циклів. Це фаховий тренер, якого ми хотіли б бачити. Але є бажання, а є певні моменти, які зараз дуже важливі. Проте я б не забігав наперед. Завтра буде заслухана інформація про всіх кандидатів, а остаточне рішення може бути ухвалене трохи пізніше. Наприклад, у четвер, 13 червня, – сказав Павелко.

Нагадаємо, що вже на початку вересня Україна гратиме в кваліфікації на чемпіонат світу, а нового тренера в команди ще немає. Андрій Шевченко заявив про відхід з команди 1 серпня, у нього завершився контракт з УАФ, який він не захотів продовжувати.