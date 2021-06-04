Український тренер Сергій Ребров та угорський Ференцварош офіційно розірвали угоду.

Ференцварош та Сергій Ребров достроково розірвали контракт, який діяв до літа 2022 року.

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Тренер подякував клубу та побажав йому подальших успіхів.

Ми досягли великих успіхів разом, і я радий, що зміг співпрацювати з таким популярним клубом з такою престижною історією, – сказав Ребров.

Фахівцеві вдалося тричі поспіль привести команду до чемпіонства, а також вивести команду у груповий етап Ліги Європи, а потім і Ліги чемпіонів.