На думку Малдери, Руслану в минулому сезоні вдалося показати всі свої найкращі якості. Окрім того, українець зумів продемонструвати високу стабільність.

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Фахівець переконаний, що зараз Руслану варто визначитися з тим, яку роль на футбольному полі він хоче грати.

Вважаю, зараз Маліновський повинен зрозуміти, яким гравцем він хоче бути. Він може стати десяткою у всіх планах або залишитися хорошим футболістом. У нього є технічні та фізичні властивості для цього. Це хлопець, який пропонує на полі більше варіантів, ніж рік тому, – вважає Малдера.

Також італієць додав, що до Руслана на Євро-2020 буде прикуто багато уваги, тож йому потрібно виправдати очікування.

В сезоні 2020/21 Маліновський зіграв у футболці Аталанти 43 матчі, забив 10 голів та віддав 12 результативних передач.