"Біло-сині" делегують на континентальну першість 11 виконавців. У складі української національної команди зіграють воротар Георгій Бущан, захисники Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Денис Попов, півзахисники Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков і нападник Артем Бесєдін.

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У заявку на Євро-2020 також потрапив захисник Динамо Томаш Кендзьора, який гратиме за Польщу.

Найбільша чисельність у фіналістів Ліги чемпіонів – Челсі та Манчестер Сіті представлятимуть на турнірі по 15 гравців. Від мюнхенської Баварії вирушать 14 виконавців, а 12 делегує Ювентус. У Динамо та Манчестер Юнайтед по 11 представників.