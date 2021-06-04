Ференцварош и Сергей Ребров досрочно расторгли контракт, который действовал до лета 2022 года.

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Тренер поблагодарил клуб и пожелал ему дальнейших успехов.

Мы достигли больших успехов вместе, и я рад, что смог сотрудничать с таким популярным клубом с такой престижной историей, – сказал Ребров.

Специалисту удалось трижды подряд привести команду к чемпионству, а также вывести команду в групповой этап Лиги Европы, а затем и Лиги чемпионов.