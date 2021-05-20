За словами Кубатова, пошуки нового тренера почалися вже давно, адже Ребров ще 10 лютого подав у відставку через свого агента.

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Він попросив передати через свого агента, що хоче піти в кінці сезону і нам потрібно шукати нового тренера. Це стало несподіванкою. Я навіть не міг подумати, що між клубом і головним тренером є якісь непорозуміння, через які він захоче піти, – сказав він.

Також президент Фраді запевнив, що команда готова до зміни наставника.

"Як відповідальний президент, я відразу зрозумів, що потрібно шукати нового тренера, щоб напередодні кваліфікації Ліги чемпіонів футболісти знали, хто буде керувати командою. Звичайно, ми провели аналіз ринку тренерів і вже знайшли потрібних кандидатів, які зможуть замінити Реброва", – заявив Кубатов.

Нагадаємо, Ребров тричі поспіль приводив Ференцварош до чемпіонства. Його контракт з угорським клубом розрахований до літа 2022 року. Раніше лунала інформація, що в разі розірвання контракту Реброву доведеться виплатити компенсацію у розмірі 1 мільйона євро.