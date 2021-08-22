Для гостей все розпочиналося дуже добре. Луїс Мурієль класним ударом відкрив рахунок вже на старті зустрічі.

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Маліновський не був особливо помітним і загалом відіграв не найкращим чином. У Руслана передостанній показник у команді за точністю передач (51,9%) і два удари. Від порталу WhoScored українець отримав оцінку 6,98 (шостий результат у команді).

Туринці відігралися вже після заміни Маліновського – відзначився Андреа Белотті. Врятував Аталанту від втрати очок джокер – 20-річний Роберто Пікколі (який нарешті повернувся з оренди) приніс виїзну перемогу у компенсований час.

Чемпіонат Італії, 1 тур

Торіно – Аталанта 1:2

Голи: Белотті, 79 – Мурієль, 6, Пікколі, 90+3.