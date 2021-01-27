Ребров не захотів повертатися у Динамо – Суркіс розповів про переговори

Наставник Ференцвароша Сергій Ребров не побачив перспектив у поверненні на тренерський місток київського Динамо, яке приводив до чемпіонства та перемоги у Кубку України.

Джерело: В гостях у Гордона

Президент Динамо Ігор Суркіс хотів знову бачити на чолі команди Сергія Реброва, але той відповів відмовою.

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Кандидатом номер один на посаду головного тренера минулого літа був Сергій Ребров. Перший дзвінок був йому. Реброву зателефонував мій брат.

Він відмовився, оскільки підписав новий контракт із Ференцварошем. Зараз ходять різні чутки, що він домовився очолити збірну України. Але це його право", – розповів Ігор Суркіс.

Сергій Ребров був тренером Динамо з 2014 по 2017 роки. Під його керівництвом "біло-сині" двічі ставали чемпіонами УПЛ, двічі тріумфували у Кубку та раз – у Суперкубку України.