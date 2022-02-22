Журналіст Денис Босянок переконаний, що президент Динамо Ігор Суркіс вже попіклувався про майбутнє тренерського містка своєї команди. Команду має очолити молодий фахівець, який вже успішно керував "біло-синьою" командою.

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Ми можемо розмірковувати скільки завгодно, але з Ребровим вже є домовленість. Я так відчуваю. Чи цікаво йому повертатись? Ось у цьому я не певен,

– сказав Босянок.

Журналіст також додав, що у разі відмови Реброва Динамо варто запросити Юрія Вернидуба. Цей тренер успішно показав себе у Зорі та феєрить у єврокубках разом з Шерифом.

Після 18 турів УПЛ 2021/22 Динамо перебуває на 2 місці у турнірній таблиці. Відстань від донецького Шахтаря складає 2 очки.