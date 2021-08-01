Реал визначив недоторканних – Лунін отримав погані новини, але має довіру Анчелотті

1 серпня 2021 , 14:40
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Джерело:

Marca

Мадридський Реал готовий попрощатися з будь-яким своїм футболістом, якщо надійде хороша фінансова пропозиція. Винятком стали лише декілька виконавців.

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес готовий відпустити практично будь-якого футболіста, якщо отримає за нього хорошу фінансову компенсацію.

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Гарантію недоторканності мають лише голкіпер Тібо Куртуа, зірковий новачок Давід Алаба, хавбек Феде Вальверде, а також пара нападників – Вінісіус та Карім Бензема.

Відтак, українському голкіперу Андрію Луніну доведеться змиритися з роллю другого воротаря. Втім, його впевнена гра проти Рейнджерса та хороші сейви переконали Карло Анчелотті якомога більше довіряти українцеві місце в основі. Скоріш за все, Лунін гратиме в кубкових поєдинках та в матчах чемпіонату з не надто іменитими суперниками. 

Щодо придбань, то Реал зараз цікавить лише одна ціль – нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе. 

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Автор: Ярослав Сиваківський