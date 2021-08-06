Проблема не в грошах: Павелко запевняє у відсутності фінансових розбіжностей із Шевченком

Раніше у ЗМІ лунала інформація, що Андрій Шевченко не захотів продовжувати контракт з УАФ через зменшення зарплатні у два рази. Президент асоціації Андрій Павелко спростовує ці чутки.

31 липня припинив свою дію контракт Андрія Шевченка з УАФ, а вже наступного дня фахівець оголосив про відхід зі збірної України. Разом з ним команду покинув увесь тренерський штаб.

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Ходили чутки, що Шевченка не влаштували умови нового договору, в якому суттєво зменшувався розмір зарплати.

За словами президента УАФ Андрія Павелка, який є кумом Андрія Шевченка, питання грошей взагалі не обговорювалося.

У нас не було фінансових питань щодо нової чи старої угоди. Це все маячня. Такі питання не обговорювались взагалі, – заявив він.

Нагадаємо, що вже в понеділок, 9 серпня, виконком УАФ призначить нового тренера національної збірної України.