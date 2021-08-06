31 июля прекратил свое действие контракт Андрея Шевченко с УАФ, а уже на следующий день специалист объявил об уходе из сборной Украины. Вместе с ним команду покинул весь тренерский штаб.

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Ходили слухи, что Шевченко не устроили условия нового договора, в котором существенно уменьшался размер зарплаты.

По словам президента УАФ Андрея Павелко, который является кумом Андрея Шевченко, вопрос денег вообще не обсуждался.

У нас не было финансовых вопросов по новой или старой сделке. Это все бред. Такие вопросы не обсуждались вообще, – заявил он.

Напомним, что уже в понедельник, 9 августа, исполком УАФ назначит нового тренера национальной сборной Украины.